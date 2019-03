Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Unfall, Fahrraddiebstahl

Rems-Murr-Kreis (ots)

Murrhardt: Pkw kommt von der Fahrbahn ab

Eine 21-jährige Opel-Lenkerin befuhr am Dienstag, gegen 07:00 Uhr die Trailhofstraße von Murrhardt kommend in Richtung Auenwald-Trailhof. Auf Höhe der Einmündung "Schwarzenmühle" kam sie nach links von der Fahrbahn ab und prallte gegen ein im Straßengraben verlaufendes Ablaufrohr. Sie wurde hierbei leicht verletzt. Am Fahrzeug der jungen Dame entstand Sachschaden von rund 5000 Euro, am Abflussrohr entstand kein Schaden.

Weinstadt: Diebstahl von Fahrrad

Ein bisher unbekannter Dieb entwendete in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Montagmittag in der Buhlstraße ein silbernes Fahrrad der Marke Giant. Das Fahrrad war mit einem Ringschloss gesichert und hat einen Wert von rund 500 Euro.

