POL-AA: Ostalbkreis: Unfälle und Geschwindigkeitskontrollen

Aalen: Unfallflucht

Von einem unbekannten Fahrzeuglenker wurde zwischen Montagabend, 20.15 Uhr und Dienstagmorgen, 7 Uhr vermutlich beim Ein- oder Ausparken ein geparkter Pkw Seat beschädigt, der auf dem Parkstreifen am rechten Fahrbahnrand der Stuttgarter Straße abgestellt war. Der hinterlassene Schaden wird auf ca. 2000 Euro beziffert.

Aalen-Wasseralfingen: Unfallflucht

Ein unbekannter Lkw-Lenker beschädigte am Dienstagmorgen gegen 8 Uhr einen Poller, als er die Wilhelmstraße in Richtung Aalen befuhr. Anschließend entfernte er sich unerlaubt von der Unfallstelle. Bei dem Verursacherfahrzeug soll es sich um einen blau lackierten Lkw gehandelt haben. Weitere Hinweise nimmt das Polizeirevier aalen unter Telefon 07361/5240 entgegen.

Ellwangen: Unfall aus Unachtsamkeit

Am Dienstagvormittag übersah ein 18-jähriger VW-Lenker gegen 10.50 Uhr einen geparkten Mercedes Benz, als er rückwärts aus einem Grundstück auf die Gartenstraße einfuhr. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2000 Euro.

Bopfingen: Beim Vorbeifahren gestreift

Beim Vorbeifahren beschädigte ein unbekannter Fahrzeuglenker mit dem rechten Außenspiegel seines Fahrzeuges den Außenspiegel eines geparkten Ford, der am Dienstag zwischen 9 Uhr und 11 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Härtsfeldstraße abgestellt war. Der Verursacher entfernte sich unerlaubt und hinterließ einen Schaden von ca. 200 Euro.

Schwäbisch Gmünd: Gegen Verkehrszeichen gefahren

Im Einmündungsbereich Boppelgasse/Brainkofer Straße fuhr ein 50-jähriger Audi-Lenker am Dienstagmorgen gegen 6.40 Uhr gegen ein Verkehrszeichen. Dadurch entstand ein Gesamtschaden von ca. 2500 Euro.

Heubach: Lasermessung mit traurigem "Tagessieger"

Am Montag führten Polizeibeamte des Polizeireviers Schwäbisch Gmünd zwischen 14.15 Uhr und 15.15 Uhr Geschwindigkeitskontrollen in der Nähe des Flugplatzes in der Beiswanger Straße durch. Dabei waren sieben Verkehrsteilnehmer bedeutend zu schnell unterwegs und müssen nun mit entsprechenden Anzeigen rechnen. Trauriger "Tagessieger" war ein 29-jähriger Renault-Fahrer, welcher innerorts bei erlaubten 50 km/h mit 112 km/h gemessen wurde. Bei der anschließenden Verkehrskontrolle stellte sich zudem heraus, dass besagter Pkw keine Zulassung besaß und der Fahrer mit einem nahezu luftleeren Reifen unterwegs war. Den Renault wollte er am Nachmittag bei einem Kfz-Verwerter entsorgen. Die Folgen für den Raser in Zusammenhang mit dem Geschwindigkeitsverstoß sind ein Bußgeld in Höhe von mindestens 480 Euro, ein dreimonatiges Fahrverbot sowie 2 Punkte in Flensburg. Zudem erwartet ihn eine Strafanzeige wegen des Verstoßes gegen das Pflichtversichrungsgesetz.

