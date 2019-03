Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Westhausen: Unfall im Begegnungsverkehr

Westhausen (ots)

Am Dienstagvormittag ereignete sich gegen 10:00 Uhr auf der B29 ein Verkehrsunfall, der eine einseitige Straßensperrung zur Folge hatte. Eine 64-jährige Fiat-Lenkerin befuhr die Strecke zwischen Westhausen und Lauchheim und geriet womöglich infolge eines Sekundenschlafs in den Gegenverkehr. Hier kollidierte sie mit einem Scania Sattelzug, der von einem 44-Jährigen gelenkt wurde, im Bereich des Aufliegers hinten links. Nach dem Aufprall wurde der Fiat auf die ursprüngliche Fahrspur zurückgewiesen, wo es zum Zusammenstoß mit einer nachfolgenden 69-jährigen Citroen-Fahrerin kam. Schlussendlich kam die Unfallverursacherin mit dem Fiat auf dem Grünstreifen der Gegenfahrbahn zum Stehen. Lediglich die 64-jährige Fiat-Lenkerin wurde leicht verletzt und wurde mit dem Rettungswagen ins Ostalbklinikum verbracht. Die Fahrbahn war bis zur Räumung der Unfallstelle gegen 11:00 Uhr halbseitig gesperrt. Der Fiat wurde per Abschleppdienst von der Unfallstelle entfernt. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 15000 - 20000 Euro geschätzt.

