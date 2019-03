Polizeipräsidium Aalen

POL-AA: Rems-Murr-Kreis: Sachbeschädigungen, Unfälle, Versuchte Einbrüche u.a.

Rems-Murr-Kreis (ots)

Remshalden: Reifen zerstochen

Zwischen Sonntagnachmittag, 14:00 Uhr und Montagmorgen, 06:30 Uhr wurden an einem in der Alfred-Klingele-Straße geparkten Ford alle vier Reifen zerstochen. Der hierbei entstandene Sachschaden liegt bei rund 1000 Euro. Das Polizeirevier Waiblingen bittet Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 07151 950422 zu melden.

Waiblingen: Vorfahrt missachtet

Eine 27 Jahre alte Mercedes-Fahrerin missachtete am Montag, gegen 10:15 Uhr an der Kreuzung Mühlweg / Waiblinger Straße die Vorfahrt eines 60-jährigen Mercedes-Fahrers und verursachte hierdurch einen Verkehrsunfall. Der 60-Jährige wurde hierbei leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 12.000 Euro. Das Auto der Unfallverursacherin war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

Welzheim: Versuchter Einbruch in Firmengebäude

In der Zeit zwischen Samstag, 11:00 Uhr und Montag, 08:25 Uhr versuchten bisher unbekannte Diebe in ein Firmengebäude in der Brunnenstraße einzubrechen. Da es allerdings nicht gelang, die Türe aufzuhebeln, gelangten sie nicht ins Innere des Gebäudes. Durch den Einbruchsversuch entstand Sachschaden von etwa 300 Euro. Zeugen des Einbruchsversuchs werden gebeten, sich mit dem Polizeiposten Welzheim unter der Telefonnummer 07182 92810 in Verbindung zu setzen.

Schorndorf: Unfall mit Sachschaden

Rund 6000 Euro Sachschaden ist die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montag, gegen 09:50 Uhr in der Thomas-Mann-Straße. Eine 57 Jahre alte Mercedes-Fahrerin übersah beim Ausfahren aus ihrem Grundstück einen Lkw, dessen 32-jähriger Fahrer den Unfall nicht mehr verhindern konnte.

Schorndorf: Diebe geflüchtet - Zeugen gesucht

Am Montag, gegen 15:30 Uhr verschafften sich zwei bisher unbekannte Personen Zutritt in die Räumlichkeiten eines Pizzalieferdienstes in der Grabenstraße und durchsuchten diese nach Diebesgut. Als sie vom Ladeninhaber überrascht wurden, schubste einer der beiden den Geschädigten zur Seite, anschließend flüchteten die Männer in unbekannte Richtung. Nach bisherigem Kenntnisstand entwendeten die Männer ein Handy und einen Schlüsselbund im Wert von rund 100 Euro. Die Männer werden wie folgt beschrieben: 1. Täter: 16-20 Jahre alt, 170-175 cm groß, heller Teint, kurze schwarze Haare, kein Bart, schlank, trug eine schwarze Jacke ohne Kapuze 2. Täter: 16-20 Jahre alt, ca. 180 cm groß, heller Teint, dunkler Dreitagebart, schlank, trug eine schwarze Kapuzenjacke mit Fellkragen. Zeugen, die Hinweise auf die Täter geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Schorndorf unter der Telefonnummer 07181 2040 in Verbindung zu setzen.

Waiblingen: Sachbeschädigung an Pkw

Im Zeitraum von Sonntagnachmittag, 14 Uhr bis Montagmorgen, 8 Uhr, zerkratzten unbekannte Täter im Hohen Rain einen geparkten Daimler im Bereich der Beifahrertüre sowie des rechten Heckkotflügels. Der entstandene Sachschaden wird auf 1500 Euro geschätzt. Zeugen, die Hinweise zum Sachverhalt geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Waiblingen unter 07151 950422 zu melden.

Winnenden: Einbruchsversuch

Unbekannte Täter versuchten am zwischen Samstag und Montag in eine Wohnung in der Straße "Gereut" einzubrechen, was jedoch misslang. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf ca. 100 Euro. Zeugen, die Hinweise zu möglichen Tätern geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Winnenden unter 07195 694140 zu melden.

Urbach: Verkehrsunfall mit Verletzten

Am Montag, gegen 16:40 Uhr, befuhr ein 35-jähriger Mercedes-Lenker die Wasenstraße in Urbach von Schorndorf kommend. Er erkannte zu spät, dass es zum Rückstau kam und fuhr auf einen stehenden VW auf. Dieser wurde durch den Aufprall wiederum auf den davor stehenden Audi geschoben. Resultat des Unfalls waren zwei verletzte Personen und Sachschaden in Höhe von circa 7000 Euro.

Backnang: Nachbar hilft Senior aus hilfloser Lage

Durch Klopfgeräusche ist am Montagabend ein 58 Jahre alter Bewohner einer Doppelhaushälfte auf eine hilflose Lage seines 89 Jahre alten Nachbarn aufmerksam geworden. Der Senior war gegen 21:45 Uhr aus seinem Bett gefallen und konnte sich nicht mehr alleine aufrichten. Die Ehefrau des Seniors schlief indessen tief und fest weiter. Mit Klopfgeräusche machte er seinen Nachbarn auf sich aufmerksam, der einen Notruf absetzte. Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei rückten an und halfen dem Mann, der erstem Anschein nach unverletzt geblieben war. Er wurde vorsorglich in das Krankenhaus eingeliefert.

Aspach: Von der Sonne geblendet

Von der Sonne geblendet ist am Montag ein 44 Jahre alter Pkw-Lenker mit seinem Audi auf einen stehenden Pkw, Opel einer 43-Jährigen aufgefahren. Beide Autofahrer waren um 16:07 Uhr auf der Landesstraße 1115 von Kleinaspach in Richtung Großaspach unterwegs, als die Opellenkerin verkehrsbedingt anhalten musste. Die Opelfahrerin wurde bei dem Unfall leicht verletzt und begab sich in ärztliche Behandlung. An den Fahrzeugen war ein Sachschaden von circa 4.000 Euro entstanden. Der Audi musste abgeschleppt werden.

Backnang: Unfall beim Fahrstreifenwechsel

Beim Fahrstreifenwechsel hat sich am Montagvormittag auf der B 14 an der Spritnase ein Verkehrsunfall ereignet. Ein 29 Jahre alter Renault-Fahrer war in Richtung Stuttgart unterwegs und wollte vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechseln. Hierbei streifte er einen Pkw, Alfa eines 46-Jährigen, wodurch ein Sachschaden von circa 5.000 Euro entstand.

Fellbach: Auffahrunfall

Aus Unachtsamkeit ist am Montagabend ein 43 Jahre alter Citroen-Lenker auf einen Porsche einer 71-Jährigen aufgefahren. Beide hatten um 19:51 Uhr hintereinander die Stuttgarter Straße befahren. Der Sachschaden wurde auf circa 9.000 Euro beziffert. Der Citroen musste abgeschleppt werden.

Fellbach-Schmiden: Unfall an Bedarfsampel - Zeugen gesucht.

Auf der Kreuzung Stauferstraße / Welfenstraße hat sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall mit zwei Pkws ereignet. Ein 71 Jahr alter Fahrer eines Pkw, Mercedes war um 15:38 Uhr auf der Stauferstraße von Fellbach kommend in Richtung Schmiden unterwegs und stieß auf der Kreuzung mit einem Pkw, Daimler mit Anhänger eines 47-Jährigen zusammen, der seinerseits von der Welfenstraße nach links in Richtung Schmiden abgebogen war. Da es zum genauen Unfallhergang an der stark frequentierten Kreuzung unterschiedliche Aussagen vorliegen, bittet die Polizei Fellbach unter Telefon 0711/5772-0 um Zeugenhinweise.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Aalen

Pressestelle

Telefon: 07361/580-106

E-Mail: aalen.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Aalen, übermittelt durch news aktuell