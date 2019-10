Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Ennepe-Ruhr-Kreis - Riegel vor! Sicher ist sicherer. Aktionstag 2019

Ennepe-Ruhr-Kreis (ots)

Am 27.10.2019 findet der landesweite Aktionstag "Riegel vor! Sicher ist sicherer." statt. Durch verschiedene Aktionen wird auf das Thema Wohnungseinbruch aufmerksam gemacht. Die Polizei im Ennepe-Ruhr-Kreis beteiligt sich mit einer Telefon- und Facebook-Sprechstunde und mit einem Gewinnspiel an der Kampagne.

Sprechstunde Am Aktionstag im Zeitraum von 10:00 Uhr bis 14:00 Uhr steht unser Fachmann zum Thema Einbruchschutz zur Verfügung. Am Telefon beantwortet er unter der Nummer 02336-9166-2952 alle Fragen im Zusammenhang mit Wohnungseinbrüchen sowie technischen Schutzeinrichtungen. Zum ersten Mal können Fragen auch auf der Facebook-Seite der Behörde (www.facebook.com/polizei.nrw.en) über die Kommentar-Funktion gestellt werden. Auch hier erhalten Sie direkt eine Antwort.

Gewinnspiel "Wer hat den Polizei-Caddy gesehen?" Die dunkle Jahreszeit nutzen Einbrecher, um auf einfachem Wege festzustellen, wo jemand zu Hause ist oder in welchem Haus gerade niemand da ist. Hilfreich ist eine aufmerksame Nachbarschaft, die der Polizei verdächtige Personen oder Fahrzeuge meldet. Daher wird der Berufsberater-Caddy der Polizei EN am 27.10.in den Wohngebieten des Ennepe-Ruhr-Kreises unterwegs sein. Wer entdeckt ihn innerhalb der Gewinnspielzeiten zuerst und ruft an??? Der Caddy ist wie folgt unterwegs:

- 16:30 - 17:00 Uhr - Hattingen - 17:15 - 17:45 Uhr - Sprockhövel - 18:00 - 18:30 Uhr - Gevelsberg - 18:45 - 19:15 Uhr - Wetter / Herdecke - 19:30 - 20:00 Uhr - Ennepetal / Schwelm

Die ersten Anrufer erhalten für ihre Aufmerksamkeit wiederum eine kleine Aufmerksamkeit. Auch außerhalb der Gewinnspielzeiten gilt: Seien Sie aufmerksam und melden Sie verdächtige Feststellungen über die 110!

