Kreispolizeibehörde Ennepe-Ruhr-Kreis

POL-EN: Hattingen - Fußgängerin übersehen

Hattingen (ots)

Am 16.10., gegen 21:20 Uhr, befuhr eine 57-jährige Taxi-Fahrerin aus Hattingen mit ihrem Pkw Mercedes die Langenberger Straße und bog nach rechts in die Martin-Luther-Straße ab. Dabei übersah sie eine 19-jährige Hattingerin, die die Martin-Luther-Straße an der grün zeigenden Fußgängerampel überquerte. Der Mercedes berührte die 19-Jährige, die dadurch leicht verletzt wurde. Sie begab sich selbständig in ärztliche Behandlung. Die Anzeigenerstattung erfolgte anschließend auf der Polizeiwache.

