Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Raesfeld - Leichte Verletzungen durch Auffahrunfall

Raesfeld (ots)

Leichte Verletzungen hat sich eine 48-Jährige am Donnerstag bei einem Auffahrunfall in Raesfeld zugezogen. Die Dorstenerin befuhr gegen 08.45 Uhr mit ihrem Kleintransporter die B 224 in Richtung Raesfeld. In Höhe der Straße Brannenschnede bremste der Vorausfahrende seinen Pkw verkehrsbedingt ab. Die Dorstenerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den Pkw auf. Dadurch verletzte sie sich leicht. Ein Rettungswagen brachte die Frau in ein Krankenhaus. Die Schadenshöhe liegt bei circa 9.500 Euro.

