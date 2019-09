Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Straßenraub angezeigt

Lüdenscheid (ots)

Am 20.09.2019, gegen 17 Uhr, wurde einem 11-jährigen Jungen seine Sporttasche von der linken Schulter gerissen. Der Geschädigte Schüler war an der Haltestelle Christuskirche aus dem Bus ausgestiegen und sich auf dem Weg zur Marthildenstraße. Nachdem der Räuber die Tasche an sich gerissen hatte, ging er in Richtung Parktheater davon. Der Junge blieb unverletzt. Personenbeschreibung: Männlich, dunkler Hauttyp, ca. 180 cm groß, schwarzes, schulterlanges Haar, rosa Rucksack, schmale Statur, schwarze Jogginghose. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizei in Lüdenscheid in Verbindung zu setzen.

