Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrüche in Hütten und Autos

Hemer (ots)

Unbekannte sind in der vergangenen Woche in eine Gartenlaube am Höcklingser Weg eingebrochen. Am Sonntag bemerkte der Eigentümer, dass am Gartentor und an der Hüttentür die Vorhängeschlösser fehlten. Ein Unbekannter nahm diverse Gartenwerkzeuge wie Hacke und Astschere aus der Hütte an sich.

In der Nacht zum 20.09. versuchten unbekannte Täter, eine Gartenlaube in der Kleingartenanlage am Mühlenweg/Duhlohstraße aufzuhebeln. Dieser Versuch schlug fehl und die Täter flüchteten ohne Beute. Es entstand Sachschaden.

In der gleichen Nacht wurden an der Lambergstraße ein schwarzer Mitsubishi, ein grauer Renault und ein schwarzer Skoda aufgebrochen. Über Art und Umfang der Beute können bislang noch keine Angaben gemacht werden. Es entstand nicht unerheblicher Sachschaden. Sachdienliche Hinweise zu den Einbrechern und den Pkw Aufbrechern nimmt die Polizei in Hemer entgegen.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

Pressestelle Polizei Märkischer Kreis

Telefon: +49 (02371) 9199-1220 bis -1222

E-Mail: pressestelle.maerkischer-kreis@polizei.nrw.de

http://maerkischer-kreis.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis, übermittelt durch news aktuell