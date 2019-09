Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher/Diebe/Wütende Hunde

Menden (ots)

Auf unbekannte Weise sind Diebe in einen an der Meierfrankenstraße geparkten roten Beetle eingedrungen. Der Wagen parkte zwischen Samstag, 17 Uhr, und Sonntag, 11.54 Uhr, einer Parkbox. Die Unbekannten durchwühlten den Wagen und schütteten den Inhalt einer Tasche aus. Zur Beute können noch keine Angaben gemacht werden.

Dem Gast einer privaten Feier in der Bahnhofstraße wurde in der Nacht zum Sonntag der Rucksack gestohlen, den er an der Garderobe abgelegt hatte. Darin steckten eine Geldbörse mitsamt Papieren und Bargeld sowie eine Jacke.

Beim Wegbrennen von Unkraut setzte eine Frau am Samstag gegen 19 Uhr an der Holzener Straße ein Element eines Gartenzauns und einen Busch in Brand. Die Feuerwehr musste zum Löschen ausrücken.

Am Obsthof/Waldemei sind am Freitag um 15.30 Uhr erst zwei Hunde und dann die Besitzer aneinander geraten. Die Tiere verbissen sich ineinander. Ihre Besitzer versuchten, die Hunde zu trennen. Dabei traf die Frau mit einem Schleuderball nicht nur den Hund, sondern auch den anderen Besitzer. Dafür traf der die Frau wiederum mit der Hand auf die Wange. Gerade eine halbe Stunde später trafen sich die Kontrahenten auf der Polizeiwache wieder, weil beide Anzeige wegen Körperverletzung erstatten wollten.

Unbekannte sind zwischen dem 12. und 19. September in eine Gartenhütte an der Provinzialstraße eingebrochen. Sie entwendeten diverse Werkzeuge und Maschinen.

Als ein Pkw-Fahrer am Montag um 2.12 Uhr zu seinem an der Pater-Kolbe-Straße geparkten schwarzen BMW 392C kam, funktionierte die Fernentriegelung nicht mehr. Als er in sein Fahrzeug blickte, musste er feststellen, dass Unbekannte sein Cockpit ausgeschlachtet hatten: Es fehlten Fahrerairbag, Navigationssystem und Schalthebel. Die Beifahrertür wurde aufgebrochen und eine Scheibe eingeschlagen. Der Wagen hatte seit Sonntagabend auf dem Parkplatz gestanden.

Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 02373/9099-0.

