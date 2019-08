Polizeiinspektion Nienburg / Schaumburg

POL-NI: Verkehrsunfallflucht

Rinteln (ots)

(ne) An der Einmündung Steinberger Straße zur Konrad-Adenauer-Straße in Rinteln kam es am Samstag, 17.08.19 um 12:40 Uhr, zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Pkw und einem Fahrradfahrer mit unerlaubtem Entfernen vom Unfallort. Ein 53-jähriger Rintelner wollte mit seinem Opel Zafira von der Steinberger Straße nach rechts in die Konrad-Adenauer-Straße einbiegen und musste dort verkehrsbedingt halten. Der männliche Fahrradfahrer befuhr den dort befindlichen linken Geh-/Radweg in Richtung Engern und kollidierte mit dem stehenden Pkw, wodurch ein Schaden von ca. 500,00 Euro am Pkw entstand. Nach kurzem verbalen Disput setzte der Radfahrer seine Fahrt ohne Angaben seiner Personalien in Richtung Engern fort.

Zeugenhinweise nimmte die Polizei Rinteln unter Tel.: 05751/95450 entgegen.

