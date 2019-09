Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Im Taschenlampenlicht an Fahrrad geschraubt

Kierspe (ots)

Einer Streifenwagenbesatzung fielen am Samstagabend an der Gartenstraße zwei Männer auf, die sich im Schein einer Taschenlampe an einem Fahrrad zu schaffen machten. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass die Rahmennummer des hochwertigen Mountainbikes entfernt wurde. Die Polizei stellte das Rad sicher. Außerdem stellte sich kam heraus, dass gegen den einen der Männer, einen 42-jährigen Halveraner, ein Haftbefehl vorliegt. In seinem Rucksack führte er mehrere neuwertige Gegenstände mit sich. Es besteht der Verdacht, dass diese Gegenstände gestohlen wurden. Deshalb stellten die Beamten auch den Rucksack samt Inhalt sicher. Die Polizeibeamten schrieben eine Anzeige wegen des Verdachts der Hehlerei und steckten den Mann ins Gewahrsam der Polizeiwache Lüdenscheid.

