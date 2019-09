Kreispolizeibehörde Märkischer Kreis

POL-MK: Einbrecher in Shisha Bar gestellt/Gullydeckel ausgehoben

Werdohl (ots)

Am Samstagmorgen, 21.09.2019, kurz vor 6 Uhr, stellte ein Zeuge eine eingetretene Tür eines Shisha Bar an der Neustadtstraße fest. Die alarmierte Polizei konnte im hinteren Bereich einen Einbrecher stellen. Der 26-jährige alkoholisierte Werdohler wurde vorläufig festgenommen und dem Polizeigewahrsam zugeführt. Er wurde am nächsten Tag nach der Vernehmung entlassen. Nun muss er sich wegen Einbruchsdiebstahls verantworten.

Am gestrigen Sonntag, gegen 2 Uhr, warfen zwei junge Erwachsene Gullydeckel in die Verse. Diese waren an der Einmündung Hauptstraße/Blumenstraße ausgehoben worden. Die Polizei sicherte die "Löcher" ab. Die beiden 20 und 25 Jahre alten Werdohler Tatverdächtigen müssen sich nun wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr verantworten.

