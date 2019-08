Polizei Aachen

POL-AC: Nach Einsatz Streitigkeiten wird Polizistin von Hund in Hand gebissen

Eschweiler (ots)

Hoch her ging es am Mittwochabend im Hausflur eines Hauses auf der Dürener Straße. Die Polizei war gegen 20.30 Uhr von Anwohnern gerufen worden, weil Nachbarn sich stritten und dabei ein Staubsaugerrohr und Pfefferspray zum Einsatz kamen.

Die Streithähne hatten sich bei Eintreffen der Polizei zumindest soweit beruhigt, dass sie nicht mehr aufeinander einschlugen. Eine Frau und ein Mann sahen in der Polizei ihren nächsten Streitpartner. Die Beamten wurden angeschrien und angepöbelt, teils in unflätigster Art und Weise. Dazwischen noch ein Rottweiler-Mischling, der von jener Frau fortwährend in Richtung Polizisten aufgehetzt wurde.

Die Sachverhaltsklärung war äußerst schwierig bis gar unmöglich. Als alle Personalien festgestellt wurden kam heraus, dass gegen die renitente Frau ein offener Haftbefehl bestehlt. Gegen die folgerichtige Festnahme wehrte sich die 44-Jährige mit Händen und Füßen, trat nach den Beamten und bespuckte sie. Mit Unterstützung herbeigerufener Polizisten konnte sie schließlich überwältigt und fixiert werden. Indes biss der Hund einer Beamtin ins Bein und anschließend in die Hand.

Der Lebensgefährte der Festgenommenen versuchte dabei, seine Lebensgefährtin zu befreien und setzte bei einer Beamtin einen Kopfstoß an. Der konnte verhindert werden. Auch er konnte überwältigt und fixiert werden.

Getrennt kamen die Frau und der 34-jährige Mann ins Polizeigewahrsam. Der Lebensgefährte konnte am Donnerstag wieder nach Hause. Die 44-Jährige kommt aufgrund ihres bestehenden Haftbefehls heute in eine Justizvollzugsanstalt.

Gegen beide laufen nun Strafverfahren wegen Körperverletzung, Beleidigung und Widerstand gegen Polizisten. Alle Polizisten und Polizistinnen konnten trotz der harten Auseinandersetzung ihren Dienst weiter versehen. (pk)

