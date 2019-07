Polizeipräsidium Rostock

POL-HRO: Unglücksfall während einer Open-Air Veranstaltung in Schwerin

Schwerin (ots)

Am 27.07.2019 fand im Bereich der Freilichtbühne in Schwerin eine Open-Air Veranstaltung statt. Während der Veranstaltung stürzte gegen 19:35 Uhr unvermittelt ein großer Ast herab. Durch den herabfallenden Ast wurden insgesamt 29 Menschen verletzt, wobei sechs Personen durch die Rettungskräfte als schwer verletzt eingestuft worden sind. Alle verletzten Personen wurden durch Rettungskräfte in umliegende Krankenhäuser verbracht. Zum Gesundheitszustand kann seitens der Polizei keine Aussage getroffen werden. Der Veranstalter beendete die Veranstaltung in Folge des Unglücksfalls. Im Einsatz befanden sich die Berufsfeuerwehr Schwerin, die freiwilligen Feuerwehren der Stadt Schwerin, sieben Rettungswagen, drei Notärzte, ein leitender Notarzt sowie Kräfte des Polizeihauptrevieres Schwerin. Florian Schöllermann Polizeikommissar Polizeipräsidium Rostock - Einsatzleitstelle -

