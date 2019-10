Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Bauzaun

Bad Ems (ots)

In der Zeit zwischen Sonntag, 20.10.2019, 18:00 Uhr und Montag, 21.10.2019, 08:00 Uhr, wurde ein Zaunelement eines Bauzaunes auf dem Gelände der Adolf-Reichwein-Schule in Bad Ems, Jahnstraße, durch unbekannte Täter beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 500,- EUR. Zeugen, die Angaben in dieser Sache machen können, werden gebeten sich mit der Polizei Bad Ems, unter der Tel.-Nr.: 02603 9700, in Verbindung zu setzen.

