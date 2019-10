Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Ransbach-Baumbach: Raub auf Center Shop Filiale ***Zeugen gesucht***

Ransbach-Baumbach (ots)

Gestern Abend kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Raub in der Center Shop Filiale in der Straße Marktplatz. Ein bisher unbekannter Mann bedrohte die Kassiererin mit einer Waffe und forderte die Herausgabe von Bargeld und flüchtete anschließend zu Fuß in Richtung Rheinstraße. Der Unbekannte war schlank, circa 180-185 cm groß und mit einer schwarzen Jogginghose und einem Kapuzenpullover bekleidet. Der Gesichtsbereich war mit einem Tuch oder Schal vermummt.

