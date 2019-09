Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Ladendieb zückt Messer und flüchtet

Bad Kreuznach, Mannheimer Straße (ots)

Am 24.09.2019 gegen 20:00 Uhr kam es zu einem Ladendiebstahl in einem Bekleidungsgeschäft in der Fußgängerzone Bad Kreuznachs.

Der Täter entwendete hierbei ein neues Paar Schuhe, welches er direkt anzog. Er verließ das Geschäft im Anschluss ohne zu bezahlen. Als er darauf angesprochen wurde, flüchtete er. Ein Passant ergriff den Ladendieb darauf an der Schulter, um ihn aufzuhalten. Der Täter zückte jedoch ein Messer und bedrohte den Zeugen, welcher dann von ihm abließ. Danach flüchtete der Dieb in Richtung Ochsenbrücke.

Bei dem Vorfall wurde glücklicherweise niemand verletzt. Zeugen der Tat werden gebeten sich bei der Polizei Bad Kreuznach zu melden.

0671-8811-100

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell