POL-PDKH: Fahrzeug beschädigt Bahnschranke und flüchtet

Bad Kreuznach, Güterbahnhofstraße (ots)

Am 17.09.2019 kam es zu einem Verkehrsunfall an einem Bahnübergang in der Güterbahnhofstraße in Bad Kreuznach.

Im Zeitraum von 15:41-16:11 Uhr befuhr ein vermutlich größeres Fahrzeug den Bahnübergang und kollidierte mit dem Schrankenantrieb. Dadurch schließen die Schranken nicht mehr bündig und es ist ein Sachschaden im hohen vierstelligen Bereich entstanden. Der Unfallverursacher flüchtete anschließend.

Zeugen werden gebeten sich bei der PI Bad Kreuznach zu melden.

0671-8811-0

