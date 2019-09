Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Heckenbrand in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 15.09.2019 gegen 20:30 Uhr steckten bislang unbekannte Täter eine Hecke in der Lucas-Cranach-Straße in Bad Kreuznach in Brand. Bei Eintreffen der Rettungskräfte brannte die Hecke bereits über eine Länge von zwanzig Metern, bevor sie durch die Feuerwehr vollständig gelöscht werden konnte. Zu Gebäudeschäden am Wohnhaus kam es nicht, ebenso wurde niemand verletzt. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen, welche Hinweise zu dem oder den Tätern geben können, sich zu melden.

