Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit Personenschaden im "Bauhaus-Kreisel"

Bad Kreuznach (ots)

Am Samstag, den 14.09.2019 gegen 17:00 Uhr ereignete sich auf der B 428 im sog. "Bauhaus-Kreisel" ein Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen. Beide Fahrzeugführer befuhren mit ihren PKW den Kreisverkehr aus Richtung "Michelin" kommend, um diesen in Richtung Stadtmitte zu verlassen. Hierbei kam es zu einem unerwarteten Spurwechsel innerhalb des Kreisverkehrs, sodass die Fahrzeuge seitlich kollidierten. Beide Unfallbeteiligte wurden leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden.

