Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Reh verursacht Kettenreaktion ; Ludwigsburg: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und 7.000 Euro Sachschaden

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Reh verursacht Kettenreaktion

Am Montagmorgen gegen 06:20 Uhr befuhr ein 54-Jähriger Lkw-Lenker die Landesstraße 1140 in Ludwigsburg, als plötzlich ein Reh die Fahrbahn kreuzte. Dem Lkw-Fahrer war es trotz starker Bremsung nicht mehr möglich, eine Kollision mit dem Tier zu verhindern. Ein hinter dem bremsenden Lkw befindlicher 33-jährige Fiat-Fahrer konnte sein Fahrzeug noch zum Stillstand bringen. Dies gelang einem nachfolgenden 39-jährigen Smart-Fahrer nicht mehr und er fuhr auf den stehenden Fiat auf. Hierbei wurden sowohl der Smart-Fahrer als auch der Fiat-Lenker und dessen Mitfahrerin leicht verletzt. Am Smart entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.500 Euro, die Schadenshöhe am Fiat beläuft sich auf ungefähr 3.000 Euro. Das vom Lkw erfasste Reh verendete noch an der Unfallstelle.

Ludwigsburg: Auffahrunfall mit zwei Leichtverletzten und 7.000 Euro Sachschaden

Ein 49-jähriger Audi-Lenker befuhr am Montagnachmittag gegen 14:20 Uhr die Stuttgarter Straße in Ludwigsburg und bog nach rechts in die Straße "Karlsplatz" ab, um dort nach einer Haltemöglichkeit zu suchen. Eine hinter dem Audi fahrende 44-jährige Mazda-Lenkerin übersah den vor ihr bremsenden Audi und fuhr diesem ins Heck. Sowohl der Audi-Fahrer als auch sein Beifahrer wurden bei dem Unfall leichtverletzt. Die Gesamtschadenshöhe beläuft sich auf ungefähr 7.000 Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Ludwigsburg

Telefon: 07141 18-9

E-Mail: ludwigsburg.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ludwigsburg, übermittelt durch news aktuell