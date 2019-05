Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Diebstahl in Böblingen; Einbruch in Renningen

Ludwigsburg (ots)

Böblingen: Rückleuchten entwendet

Zwischen Samstag 15:00 Uhr und Montag 08:30 Uhr suchten bislang unbekannte Täter das Gelände eines Autohauses in der Rudolf-Diesel-Straße in Böblingen heim. Die Unbekannten schlugen an einem abgestellten VW Golf die Heckscheibe ein und bauten anschließend die integrierten LED-Rückleuchten im Wert einer dreistelligen Summe aus. Darüber hinaus hinterließen sie an dem Fahrzeug einen Sachschaden von etwa 2.000 Euro. Zeugen, die verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Böblingen, Tel. 07031/13-2500, in Verbindung zu setzen.

Renningen: Einbruch in Fachgeschäft

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Montag gegen 01:45 Uhr gewaltsam Zutritt zu einem Fachgeschäft in der Weil der Städter Straße in Renningen. Nachdem die Einbrecher eine Tür aufgehebelt hatten, durchsuchten sie in dem Geschäftsgebäude das zweistöckige Fachgeschäft. Im Inneren brachen die Unbekannten noch weitere Türen auf und richteten einen Gesamtschaden von rund 3.000 Euro an. Derzeit ist nicht bekannt, ob etwas entwendet wurde. Sachdienliche Hinweise nimmt der Polizeiposten Renningen, Tel. 07159/8045-0, entgegen.

