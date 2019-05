Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Korntal-Münchingen: BMW gestohlen

Ludwigsburg (ots)

Die Kriminalpolizei des Polizeipräsidiums Ludwigsburg, Tel. 07141/18-9, sucht Zeugen, die Hinweise zu einem Fahrzeugdiebstahl geben können, der am Montag zwischen 01:00 und 07:30 Uhr in der Neuhaldenstraße in Korntal verübt wurde. Der mit einem Keyless-Go-System ausgestattete BMW war vor einem Wohnhaus geparkt und wurde durch bislang unbekannte Täter auf noch ungeklärte Art und Weise entwendet. Der schwarze BMW X5 mit Stuttgarter Zulassung (S) hat einen Wert von etwa 40.000 Euro.

