Polizei Duisburg

POL-DU: Neuenkamp: Stromkasten manipuliert

Duisburg (ots)

In einem Mehrfamilienhaus auf der Klever Straße hat ein 69-jähriger Mann am frühen Mittwochnachmittag (22. Mai, 14:50 Uhr) versucht, einen Stromkasten mit einer Kombizange zu manipulieren. So kam es zu einem Kurzschluss, der einen Lichtbogen entfachte. Der Duisburger erlitt Verbrennungen, die Ärzte stationär im Krankenhaus behandeln. Nach jetzigen Erkenntnissen besteht keine Lebensgefahr. (stb)

