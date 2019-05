Polizei Duisburg

POL-DU: Aldenrade: Keller brannte - Kripo ermittelt

Duisburg (ots)

Am Mittwochmorgen (22. Mai, 8 Uhr) hat es in einem Kellerabteil eines Mehrfamilienhauses an der Friedrich-Ebert-Straße aus bislang ungeklärter Ursache gebrannt. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell unter Kontrolle. Ein 15-jähriges Mädchen brachten die Rettungskräfte vorsorglich ins Krankenhaus, aus dem sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen wurde. Einen 31-Jährigen konnten die Einsatzkräfte vor Ort versorgen. Während der Löscharbeiten musste die Polizei die Friedrich-Ebert-Straße in Richtung Süden für rund 20 Minuten und in Richtung Dinslaken für etwa eine Stunde sperren. Warum es brannte, ermittelt jetzt die Kripo. (stb)

