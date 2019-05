Polizei Duisburg

POL-DU: Dellviertel: Falsche Rolex geraubt

Duisburg (ots)

Einem 69-jährigen Mitarbeiter eines Hotels auf der Düsseldorfer Straße haben zwei unbekannte Männer in der Nacht vom Mittwoch auf Donnerstag (23. Mai, 1:35 Uhr) die Armbanduhr vom Handgelenk gerissen. Die beiden etwa 1,75 Meter großen Männer hatten das Hotel an der Düsseldorfer Straße betreten und nach einem Zimmer gefragt. Dabei zog einer von ihnen den Mitarbeiter über den Tresen und riss ihm die Uhr vom Handgelenk. Danach rannte das Duo in Richtung Innenstadt davon. Die gestohlene, falsche Rolex ist silber mit einem blauen Rand. Sie hat einen Wert von rund 40 Euro. Die beiden Männer sind zwischen 20 und 35 Jahre alt und haben mittellange schwarze Haare. Einer von ihnen hat eine schlanke Statur. Zur Tatzeit trug er einen grauen Jogginganzug und einen längeren Bart. Der andere hatte einen schwarzen Jogginganzug an und trug einen Drei-Tage-Bart. Wer Angaben zu dem Duo machen kann, wendet sich bitte telefonisch an das KK 13 unter 0203-280-0. (stb)

