Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall mit verletzter Person

Feilbingert (ots)

Am Freitag, den 13.09.2019 gegen 07:15 Uhr ereignete sich auf der L379 zwischen Hallgarten und Feilbingert ein Verkehrsunfall mit einer alleinbeteiligten PKW Fahrerin. Die 18-Jährige befuhr die L379 in Fahrtrichtung Feilbingert, als sie in einer leichten Linkskurve von der Fahrbahn abkam. Eigenen Angaben zufolge habe sie einer Maus ausweichen wollen. Der PKW überschlug sich mehrfach in einem angrenzenden Acker. Die Fahrerin wurde verletzt und ins Diakonie Krankenhaus verbracht. Bei dem PKW dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln.

