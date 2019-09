Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Tageswohnungseinbruch in Einfamilienhaus

Warmsroth, Hochwaldstraße (ots)

Am Montag den 09.09.2019 kam es in der Zeit von 08:00 Uhr bis 11:00 Uhr zu einem Einbruch in ein freistehendes Einfamilienhaus in der Hochwaldstraße, 55442 Warmsroth. Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Morgen/Vormittag gewaltsam Zugang zu dem Anwesen und erbeuteten Bargeld im dreistelligen Bereich. Einer Zeugin fiel am Morgen, zunächst gegen 09:00 Uhr in der Bergstraße sowie später dann zur vermeintlichen Tatzeit in der Hochstraße, ein verdächtiges Fahrzeug auf, welches mit dem Tatgeschehen in Zusammenhang stehen könnte. Hierbei könnte es sich um einen silbergrauen VW Passat oder einen Opel gehandelt haben. Das Fahrzeug war zu dieser Zeit mit zwei männlichen Personen besetzt. Aufgrund dieser Wahrnehmung bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe. Die Insassen des Fahrzeuges werden wie folgt beschrieben:

Fahrer - Circa 185 cm groß - Circa 35 Jahre alt - schlanke Statur - gepflegtes Erscheinungsbild - bekleidet mit einer schwarzen Hose, dunkelbraunem Pullover - kurze schwarze Haare

Beifahrer - geschätzt etwas kleiner als der Fahrer - ungepflegtes Äußeres - osteuropäische Erscheinung - kräftige Statur mit rundem Gesicht - kurze dunkle Haare

Die Polizei bittet um Hinweise und fragt: Wer hat verdächtige Wahrnehmungen im Tatzeitraum am Tatobjekt oder in der unmittelbaren Umgebung gemacht? Wer kann Hinweise zu dem möglichen Tatfahrzeug geben? Wurden die Personen/das Fahrzeug im Vorfeld oder im Nachgang der Tat beobachtet? Sachdienliche Hinweise erbittet die Polizei Bad Kreuznach an die Rufnummer 0671 8811-100

