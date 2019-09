Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Verkehrsunfall unter Betäubungsmitteleinfluss

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 08.09.2019 gegen 04:00 Uhr ereignete sich auf der B 41 ein Verkehrsunfall mit einem alleinbeteiligten PKW Fahrer. Aus Fahrtrichtung Kirn kommend, geriet der 23-Jährige in Höhe Winzenheim in einer Rechtskurve aufgrund von überhöhter Geschwindigkeit auf regennasser Fahrbahn zunächst von der Fahrbahn ab. Als er versuchte gegenzulenken, verlor er die Kontrolle über das Fahrzeug und überschlug sich. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde festgestellt, dass der Unfallverursacher unter Betäubungsmitteleinfluss gestanden haben dürfte. Ersten Erkenntnissen zufolge sind keine Fremdschäden entstanden, bei dem Unfallfahrzeug dürfte es sich um einen wirtschaftlichen Totalschaden handeln. Der Verursacher blieb unverletzt. Ihm wurde im Anschluss eine Blutprobe entnommen, sowie der Führerschein beschlagnahmt.

