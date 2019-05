Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ehingen - Markise in Flammen

Glimpflich endete am Samstag ein Brand in Ehingen.

Ulm (ots)

Gegen 13.30 Uhr arbeitete in der Lindenstraße ein Senior mit einem Gasbrenner. Nach ersten Erkenntnissen der Polizei geriet die Markise in Brand, als eine Windböe die Flammen in deren Richtung wehten. Der Mann löschte das Feuer noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr, welche die Brandstelle überprüfte. Die Markise war auf wenigen Quadratmetern verbrannt. Die Schadenshöhe ist der Polizei noch nicht bekannt.

