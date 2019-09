Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Fahrradfahrer kommt durch gespannten Elektrodraht zu Fall

Bad Kreuznach (ots)

Am 06.09.19 gegen 19:15 Uhr befuhr ein 41 jähriger Mountainbikefahrer einen abschüssigen Feldweg in der Nähe von Dörrebach. Plötzlich erkannte der Fahrradfahrer einen quer über den Feldweg gespannten Elektrodraht. Trotz einer sofortigen Bremsung fuhr der Fahrradfahrer mit dem Fahrrad in den Draht. Hierdurch kam der Fahrradfahrer zu Fall. Er erlitt durch den Sturz diverse Schürfwunden sowie einen Bruch des rechten Schlüsselbeins. Ca. 5 Minuten nach dem Unfall querte eine Frau mit mehreren Kühen den Feldweg und gab an, dass man den Draht wohl zu Früh gespannt habe. Der Draht gehörte zum Weidezaun und stand zum Unfallzeitpunkt nicht unter Strom. Der Fahrradfahrer meldete den Unfall am 07.09.19 bei der Polizei. Die 29 jährige Frau, welche den Draht gespannt hatte, um Kühe über den Feldweg treiben zu können, wurde ermittelt. Gegen sie wurde ein Strafverfahren eingeleitet.

