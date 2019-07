Polizeidirektion Mayen

POL-PDMY: Verkehrsunfallflucht Schotterparkplatz Bachstraße

Bachstraße, Mayen (ots)

Im Zeitraum vom Dienstag, den 09.07.2019, um 22:00 Uhr, bis Donnerstag, 11.07.2019, 11:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht auf dem Schotterparkplatz in der Bachstraße in Mayen. Hierbei entstand ein Schaden an einem geparkten PKW. Der Verursacher entfernte sich, ohne den Schaden zu regulieren.

Hinweise bitte an die Polizei Mayen unter Tel.: 02651 / 8010

