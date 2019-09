Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Randaliererin in Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach

Bad Kreuznach (ots)

In der Nacht von Montag, den 09.09.2019 auf Dienstag, den 10.09.2019 fiel eine 34-jährige Frau mehrfach durch Ruhestörungen in einem Mehrfamilienhaus in Bad Kreuznach auf. Nachdem die Polizeibeamten die Frau zunächst zur Ruhe ermahnten, randalierte diese im Treppenhaus, sodass die Beamten die Örtlichkeit erneut aufsuchen mussten. Hierbei verhielt die Frau sich verbal aggressiv und beleidigte die Beamten. Im weiteren Verlauf der Maßnahme schlug die 34-Jährige um sich, sodass eine Polizeibeamtin hiervon getroffen wurde. Schließlich wurde die Verantwortliche dem Polizeigewahrsam zugeführt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671-8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell