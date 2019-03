Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Zwei Wohnungseinbrüche in Nordstemmen (Barnten)

Hildesheim (ots)

Am Freitag, den 15.03.2019, in einem Zeitraum von 18.45 - 21.00 Uhr hebelten bislang unbekannte Täter die Terrassentür eines Einfamilienhauses in der Straße Kirchfeld auf. Aus dem Wohnhaus wurde überwiegend Schmuck entwendet.

Nur wenige Straßen weiter in der Landrat-Wilhelm-Böllersen-Straße verschafften sich die Täter gewaltsam Zutritt in ein weiteres Einfamilienhaus. Hier stiegen sie über das Küchenfenster in das Wohnhaus ein und durchsuchten sämtliche Räumlichkeiten. Als Tatzeitraum kommt hier ebenfalls der Freitagabend von 19.00 - 22.40 Uhr in Betracht. Bei dem Diebesgut handelt es sich ebenfalls um Schmuck.

Ob es einen Tatzusammenhang zwischen den beiden Einbrüchen gibt, ist derzeit nicht bekannt.

Hinweise aus der Bevölkerung insbesondere für den Tatzeitraum 18.45 - 22.40 Uhr nimmt die Polizei Sarstedt unter der Telefonnummer 05066-9850 entgegen.

