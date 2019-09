Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Kräfte der Polizeidirektion Bad Kreuznach führten Lkw-Kontrollen im Rahmen eines bundesweiten Kontrolltages durch.

Bad Kreuznach (ots)

Am 12.09.19 zwischen 08:00 Uhr und 14:00 Uhr kontrollierten Kräfte der Polizeidirektion Bad Kreuznach, im Rahmen des bundesweiten Kontrolltags "Brummis im Blick", Lastkraftwagen in einem Industriegebiet in Bad Kreuznach. Hierbei wurden sie von Beamten des Bundesamtes für Güterverkehr unterstützt. Insgesamt wurden 29 Fahrzeuge überprüft. Es wurden dabei mehrere Verstöße gegen die Lenk- und Ruhezeiten sowie schlecht gesicherte Ladung festgestellt. Ein Lkw-Fahrer, welcher Gefahrgut geladen hatte, hatte seien Ladung nicht gesichert und musste daher diese vor Ort sichern. An einem Lkw, welcher mit neuen Reifen beladen war, waren alle vier Reifen abgefahren. Es wurden mehrere Bußgeldverfahren eingeleitet.

