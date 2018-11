POL-RZ: Zahlreiche Keller aufgebrochen

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 22. November 2018 / Kreis Herzogtum Lauenburg - 16.11.2018 - Bad Oldesloe

Im Laufe der vergangenen Woche kam es zu zahlreichen Kelleraufbrüchen in Bad Oldesloe. Allein am Wochenende kam es zu insgesamt 19 Aufbrüchen. Nicht bei allen Taten war der Täter erfolgreich. Bei dem Stehlgut handelt es sich hauptsächlich um Werkzeuge, elektrische Geräte oder andere Wertgegenstände. Dabei waren im Bereich "Schanzenbarg" und "Turmstraße" mit 15 Kelleraufbrüchen die meisten Taten. Zudem wurden Keller in den Mehrfamilienhäusern der "Ratzeburger Straße", "Kleine Königsstraße", "Ernst-Barlach-Straße", "Pölitzer Weg." und "Berliner Ring" aufgebrochen. Eine Tatzeit lässt sich leider nicht eingrenzen, da die Keller nicht regelmäßig genutzt werden. Ermittlungen zeigen jedoch, dass der Unbekannte sich auch tagsüber in den Kellerräumen aufhält. In einigen Fällen sind die jeweiligen Haustüren der Mehrfamilienhäuser verschlossen und können nur mit einem Schlüssel oder über die Gegensprechanlage geöffnet werden. Die Polizei möchte daher die Bewohner von Mehrfamilienhäusern sensibilisieren, nur bekannten Personen den Zugang zum Treppenhaus zu ermöglichen.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können oder verdächtige Beobachtungen in den Kellerräumen oder im Treppenhaus gemacht habe, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Oldesloe unter 04531 - 501 0 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeidirektion Ratzeburg

- Stabsstelle / Presse -

Katharina Fehring

Telefon: 04541/809-2010

Original-Content von: Polizeidirektion Ratzeburg, übermittelt durch news aktuell