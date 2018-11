POL-RZ: Streit endet mit Schüssen

Ratzeburg (ots) - Medien-Information der PD Ratzeburg 22. November 2018 | Kreis Stormarn - 21.11.2018 Bad Oldesloe

Am 21.11.2018 kam es in Bad Oldesloe zu Streitigkeiten in einer Spielehalle, bei der ein Beschuldigter mit einer Schreckschusswaffe schoss.

Gegen 21:25 Uhr betrat ein 23-jähriger Mann aus Bad Oldesloe eine Spielhalle im Pölitzer Weg. Er wurde von einem unbekannten Mann begleitet. Während des Aufenthalts geriet der 23-jährige Mann in einen Streit mit der 18-jährigen Angestellten der Spielhalle. Der 18-jährige Freund der Angestellten kam der jungen Frau zu Hilfe. Plötzlich zog der unbekannte Begleiter eine Schreckschusswaffe und schoss auf den 18-jährigen Mann aus Bad Oldesloe. Dieser setzte sich mit Reizgas zur Wehr. Die beiden Angreifer verließen daraufhin die Spielhalle und flüchteten in unbekannte Richtung.

Zur Identität des Mannes mit der Schreckschusswaffe dauern die Ermittlungen noch an.

Durch die Schüsse wurde keine Person verletzt.

Ein Strafverfahren wegen diverser Straftaten wurde eingeleitet.

