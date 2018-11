POL-OE: Einbrecher nach Wohnungseinbruch festgenommen

Wenden (ots) - Die Polizei konnte am Donnerstag zwei Wohnungseinbrecher in Wenden festnehmen. Ein aufmerksamer Zeuge meldete gegen 09.20 Uhr zwei verdächtige Personen im Bereich eines Einfamilienhauses in der Straße "Kleiner Weg", die sich auffällig auf dem Grundstück verhielten und schließlich in das Objekt einstiegen. Den von dem Zeugen verständigten Beamten gelang es innerhalb kürzester Zeit das Wohnhaus zu umstellen und die Tatverdächtigen beim Ausstieg festzunehmen. Sie führten Diebesgut und das Tatwerkzeug mit sich. Die Spurensicherung der Kriminalpolizei erschien vor Ort und sicherte tatrelevante Spuren. Die beiden 26 und 24 Jahre alten polizeibekannten Festgenommenen aus Bergneustadt wurden am Freitag dem Haftrichter vorgeführt. Die weiteren Ermittlungen dauern an. Die Polizei lobt ausdrücklich das umsichtige Verhalten des Zeugen, der die Polizei zeitnah informierte.

Rückfragen bitte an:



Kreispolizeibehörde Olpe

Pressestelle Kreispolizeibehörde Olpe

Telefon: 02761 9269 2200

E-Mail: pressestelle.olpe@polizei.nrw.de

http://www.polizei.nrw.de/olpe

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Olpe, übermittelt durch news aktuell