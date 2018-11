POL-OE: Verkehrsunfall mit zwei leicht verletzten Personen

Attendorn (ots) - Attendorn - Am Mittwochmittag befuhr eine 19-Jährige um 13:15 Uhr mit ihrem Opel Corsa die L 512, aus Richtung Attendorn kommend, in Richtung Olpe, gefolgt von einem 35-Jährigen mit seinem Kia Picanto. Als die Vorausfahrende in Höhe des Parkplatzes Kraghammersattel wegen Rückstaus bremsen musste, bemerkte dies der Nachfolgende zu spät und fuhr mit dem Kia auf den Opel auf. Hierbei wurden der Unfallverursacher, die Vorausfahrende und die 22-jährige Mitfahrerin in deren PKW leicht verletzt. Es entstand mittlerer Sachschaden an der Front des Kia und am Heck des Opel.

