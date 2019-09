Polizeidirektion Bad Kreuznach

POL-PDKH: Mehrere Brände in Bad Kreuznach und Hackenheim

Bad Kreuznach (ots)

Am Sonntag, den 15.09.2019 kam es im Verlauf der Abendstunden zu insgesamt drei Bränden in Bad Kreuznach und Hackenheim. Unbekannte Täter zündeten gegen 18:50 Uhr zunächst im Korellengarten einen Altkleidercontainer an, welcher daraufhin in Brand geriet, durch die Feuerwehr jedoch kurz darauf gelöscht werden konnte. Gegen 20:30 Uhr wurde ebenfalls durch unbekannte Täter in der Lukas-Cranach-Straße eine Hecke angezündet und schließlich gegen 01:10 Uhr eine weitere Hecke in der Hauptstraße in Hackenheim. Unklar ist bislang, ob und inwiefern die Taten in Zusammenhang stehen. Gebäudeteile wurden durch die Brände nicht beschädigt, auch entstanden keine Personenschäden. Beim Brand in Hackenheim entstand Sachschaden von mehreren tausend Euro an in der Nähe geparkten Fahrzeugen. Die Polizei Bad Kreuznach bittet Zeugen, welche Hinweise auf den oder die Täter geben können, sich zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Bad Kreuznach



Telefon: 0671 8811-0

E-Mail: pibadkreuznach@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Kreuznach, übermittelt durch news aktuell