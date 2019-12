Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Fürstenau: Einbruch in der Schorfteichstraße

Fürstenau (ots)

Ein Wohnhaus in der Schorfteichstraße war am Freitag das Ziel von Einbrechern. Zwischen 17 Uhr 18 Uhr öffneten die Unbekannten gewaltsam ein Fenster des in Nähe der Brunnenstraße gelegenen Gebäudes und suchten im Schlafzimmer nach Wertgegenständen. Dabei fanden die Täter Schmuck, mit dem sie sich schließlich aus dem Staub machten. Wer in dem betreffenden Zeitraum und dem genannten Bereich verdächtige Personen oder Fahrzeuge bemerkt hat, meldet sich bitte bei der Fürstenauer Polizei. Telefon: 05901-95950.

