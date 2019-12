Kreispolizeibehörde Viersen

POL-VIE: Viersen-Süchteln: Autofahrer bei Unfall schwer verletzt

Viersen-Süchteln (ots)

Am Montag gegen 07.30 Uhr fuhr eine 22-jährige Autofahrerin (deutsch) aus Viersen auf der Grefrather Straße in Süchteln in Richtung Grefrath. Vor ihr fuhr in gleicher Richtung ein weiterer Pkw, der von einem 39-jährigen Mönchengladbach gefahren wurde. Dieser musste an der Einmündung Heerbahn bremsen, da vor ihm ein Fahrzeug abbog. Das erkannte die 22-Jährige vermutlich zu spät und kollidierte mit dem Pkw des Mönchengladbachers. Durch die Kollision wurde der 39-Jährige verletzt und musste zur stationären Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. /wg (1452)

