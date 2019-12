Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Iburg: Schrottdiebe waren aktiv

Bad Iburg (ots)

Unbekannte haben in der Zeit zwischen Donnerstagabend und Freitagnachmittag am Roggenkamp eine größere Menge Metallschrott gestohlen. Die Täter schlichen sich vermutlich in der Nacht auf das Gelände einer Firma für Hydrauliktechnik und nahmen dort gelagerte Buntmetallabfälle mit. Aufgrund der Menge an Diebesgut dürften die Täter mit einem größeren Pkw oder einem Transporter unterwegs gewesen sein. Hinweise in der Sache nimmt die Polizei in Georgsmarienhütte unter der Telefonnummer 05401/879500 entgegen.

