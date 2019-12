Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Bad Essen: Kind stürzte vom Rad- grauer Mercedes gesucht

Bad Essen (ots)

Am Freitagmittag kam es in Bad Essen zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein 12-jähriger Junge leicht verletzt wurde. Das Kind fuhr gegen 13.15 Uhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Lindenstraße, als eine Autofahrerin aus einem Parkhaus auf die Straße fuhr und dabei den Jungen übersah. Durch den Zusammenstoß mit dem grauen Mercedes stürzte der Junge und zog sich dabei leichte Verletzungen zu. Die etwa 30 Jahre alte, blonde Unfallverursacherin kümmerte sich zunächst um den Jungen, verließ dann aber die Unfallstelle, ohne sich mit den Eltern des Kindes oder der Polizei in Verbindung zu setzen. Zeugen des Unfalles oder Personen, die Angaben zu der gesuchten Limousine machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 05471/9710 mit der Polizei Bohmte in Verbindung zu setzen. In diesem Zusammenhang weist die Polizei darauf hin, dass bei Unfällen mit Kindern in jedem Fall deren Eltern oder die Polizei verständigt werden sollten, weil sonst die Gefahr besteht, sich wegen einer Verkehrsunfallflucht strafbar zu machen.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Frank Oevermann

Telefon: 0541/327-2071

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell