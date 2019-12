Polizeiinspektion Osnabrück

POL-OS: Osnabrück - Toyota Avensis angefahren und beschädigt

Osnabrück (ots)

In der Heinrichstraße, in Höhe der Hausnummer 55, verursachte ein Unbekannter am Donnerstagmorgen einen Unfall und entfernte sich anschließend unerlaubt. Der oder die Flüchtige war vermutlich mit einem weißen oder grauen Fahrzeug unterwegs und stieß zwischen 08 und 10.30 Uhr gegen einen silberfarbenen Toyota Avensis. Die Ermittler der Osnabrücker Polizei bitten Zeugen, aber auch den Verursacher, sich unter der Rufnummer 0541/327-2215 zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Osnabrück

Mareike Edeler

Telefon: 0541/327-2073

E-Mail: pressestelle@pi-os.polizei.niedersachsen.de

http://www.pi-os.polizei-nds.de

Original-Content von: Polizeiinspektion Osnabrück, übermittelt durch news aktuell