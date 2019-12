Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Vollsperrung der B271 nach Verkehrsunfall

Grünstadt (ots)

Am Mittwoch, den 11.12.2019 ereignete sich gegen 15:45 Uhr auf der Bundesstraße 271 an der Anschlussstelle Grünstadt-Asselheim ein Verkehrsunfall mit mehreren Verletzten.

Eine 25-Jahre alte Autofahrerin aus Göllheim befuhr aus Richtung A6 kommend die B271 in Richtung Bockenheim und wollte an der Abfahrt Asselheim nach links abbiegen. Hierbei kollidierte sie mit einem aus Richtung Bockenheim kommenden 59-jährigen Grünstadter, der in Richtung A6 unterwegs war. Beide Fahrzeuge wurden bei dem Frontalzusammenstoß erheblich beschädigt und mussten durch zwei Abschlepper abtransportiert werden. Die beiden Insassen wurden durch den Aufprall verletzt und wurden durch den Rettungsdienst ins Krankenhaus verbracht. Die Feuerwehr war mit 15 Mann im Einsatz.

Die B271 musste aufgrund der laufenden Rettungs- und Einsatzmaßnahme, sowie auslaufender Betriebsstoffe für die Zeit von 15:50 Uhr bis 17:00 Uhr voll gesperrt werden. Der Feierabend-Verkehr in und um Grünstadt kam dadurch stellenweise zum Erliegen.

