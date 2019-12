Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbruch in Landwirtschaftsbetrieb in Laumersheim

Laumersheim, Lagerhalle westlich der L 454 / BAB Unterführung i. R. Weisenheim/S. - Nacht zum 11.12.2019 (ots)

Unbekannte Täter brachen das Bügelschloss am hinteren Schiebetor einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Laumersheim auf. Aus der Halle wurden mehrere Kettensägen, ein Schweißgerät und weitere Werkzeuge gestohlen. Der genaue Schaden steht noch nicht fest - dürfte sich aber auf mehrere tausend Euro belaufen. Die Tat wurde am heutigen Vormittag bemerkt - gestern war noch alles unversehrt. Die Polizei Grünstadt bittet um Hinweise aus der Bevölkerung: 06359-93120.

Rückfragen bitte an:

Sigfried Doll

Polizeiinspektion Grünstadt

Telefon 06359 93120

www.polizei.rlp.de



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell