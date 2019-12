Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: PI Grünstadt - Einbrüche in Bäckereifilialen von Supermärkten

Hettenleidelheim, Schamottestraße und Wattenheimer Straße - Nacht zum 11.12.2019 (ots)

Die Bäckereifilialen der Supermärkte Penny und Netto in Hettenleidelheim wurden in der Nacht von Einbrechern heimgesucht. Ziele waren jeweils die Tresore. Die Täter gingen dabei mit roher Gewalt vor. Beim Netto-Markt wurde der Glaseinsatz einer Seitentür zur Bäckerei eingeschlagen. Zielgerichtet haben die Täter einen Tresor im Büro aufgehebelt und daraus Bargeld von etwas mehr als 2000.- Euro entwendet. Beim Penny-Markt haben sich die Täter Zugang über ein vergittertes Toilettenfenster verschafft. Das Gitter wurde aus der Wandverankerung heraus gebrochen. Auch hier haben die Einbrecher gezielt das Büro mit dem Tresor aufgesucht und diesen aufgehebelt. Die Beute beträgt etwas mehr als 1000.- Euro. Die Taten wurde bei Arbeitsbeginn um ca. 05:00 Uhr bemerkt. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung. Möglicherweise hat jemand verdächtige Wahrnehmungen gemacht. Hinweise bitte an die Polizei Grünstadt: 06359-93120

