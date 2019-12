Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße

POL-PDNW: Einsatz von Feuerwehr und Polizei - Essen angebrannt

Bild-Infos

Download

Neustadt/Weinstraße (ots)

Am 10.12.2019 gegen 18:00 Uhr mussten Polizei und Feuerwehr in die Breslauer Straße ausrücken, da in einem Mehrfamilienhaus ein Feuermelder ausgelöst hatte. Eine Nachbarin alarmierte die Feuerwehr, der Bewohner war zunächst nicht erreichbar. Letztendlich stellte sich heraus, dass lediglich das Essen auf dem Herd anbrannte, weil der 41-jährige Wohnungsinhaber beim Zubereiten der Mahlzeit eingeschlafen war. Er wurde durch den Rettungsdienst medizinisch versorgt.

Rückfragen bitte an:



Polizeiinspektion Neustadt/Weinstraße

Matthias Reinhardt

Telefon: 06321-854-203

E-Mail: pineustadt.presse@polizei.rlp.de

www.polizei.rlp.de/pd.neustadt



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Neustadt/Weinstraße, übermittelt durch news aktuell